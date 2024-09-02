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ABD Başkanı Joe Biden: Netanyahu ateşkes için çaba göstermiyor

ABD Başkanı Joe Biden: Netanyahu ateşkes için çaba göstermiyor ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes için nihai bir teklif sunacağını belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hamas ile anlaşma yapmak için “yeterince çaba gösterdiğini düşünmediğini” söyledi.