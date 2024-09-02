ABD Başkanı Joe Biden: Netanyahu ateşkes için çaba göstermiyor
İHA

İsrail Şeridi’nde ölü bulunan 6 esirin ardından hükümet karşıtı protestolara ev sahipliği yaparken, Hamas ile anlaşmaya yanaşmayan Netanyahu’ya öfke büyüyor.

İsrail hükümetinin en büyük destekçisi Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden açıklamasında, Gazze Şeridi’nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma için nihai bir teklif daha sunmaya yakın olduğunu söyledi.

"NETANYAHU YETERİNCE ÇABA GÖSTERMİYOR"

Netanyahu'nun bir rehine anlaşması sağlamak için yeterince çaba gösterdiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Biden “Düşünmüyorum” cevabı verdi.

İlginizi Çekebilir İsrail'de Netanyahu hükümetine tepkiler sürüyor: İstifa sloganları attılar

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)