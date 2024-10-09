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Haber Merkezi

Gazze'ye ölüm yağdıran ve binlerce masumu öldüren İsrail, savaşı geniş bir alana yaymak için Lübnan'a saldırdı.

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar sürdürürken, İran ise daha fazla sessiz kalamadı..

İran, İsrail'e yaklaşık 500 füze ateşledi.

Saldırı sonrası başkent Tel Aviv dahil birçok noktada hasar oluşurken, İsrail İran'a karşılık verme kararı aldı..

İsrail'e tam destek veren ABD de İran'a cevap için neler yapabileceğini tartışıyor..

NETANYAHU'YU ARADI

Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede İran'a verilecek karşılığın ele alındığını belirtildi.