ABD Başkanı Joe Biden Noel konserine katıldı

Kongre binasının yanına dikilen Noel ağacı etrafında, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı bir konser düzenlendi. Konuşma yapan Biden, "Ağacı aydınlatarak akşama başlayalım ve geri sayalım" dedi.

Ülke genelinde yılbaşı hazırlı son sürat devam ederken, ABD'de yaşayan insanlar, Noel'i kutlamak için sayılı günlerin geçmesini bekliyor.

NOEL AĞACI DİKİLDİ

1970’den beri her yıl Kongre’ye Noel ağacı gönderen ABD'deki Ulusal Orman İşletmesi, bu yılı da boş geçmedi.

Başkent Washington’da bulunan Kongre binasının bahçesine dev yılbaşı ağacı düzenlenen seremoni ile dikildi.

BIDEN'IN DA KATILDIĞI KONSER DÜZENLENDİ

Noel ağacının yanında düzenlenen platformda Amerikalı rapçi, girişimci ve aktör olan LL Cool J, konser düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılım gerçekleştirdiği konserde birbirinden farklı renklerle süslenen ağaç görenleri büyüledi.

BIDEN: BEŞTEN GERİ SAYALIM

Sahneye gelen Biden, etrafta bulunan insanlara, "Ulusal Noel ağacını aydınlatarak akşama başlayalım ve geri sayalım" dedi.

Eğlenceli görüntülerin oluşturuğu programda LL Cool J'nin Biden'a yönelik, "Güvenliğimiz için burada duracağım ve sana karşı öksürmek istemiyorum" sözleri geceye damga vurdu.



