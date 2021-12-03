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    ABD Başkanı Joe Biden Noel konserine katıldı

    Kongre binasının yanına dikilen Noel ağacı etrafında, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı bir konser düzenlendi. Konuşma yapan Biden, "Ağacı aydınlatarak akşama başlayalım ve geri sayalım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 04:23
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 04:28
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    ABD Başkanı Joe Biden Noel konserine katıldı

    Ülke genelinde yılbaşı hazırlı son sürat devam ederken, ABD'de yaşayan insanlar, Noel'i kutlamak için sayılı günlerin geçmesini bekliyor.

    NOEL AĞACI DİKİLDİ

    1970’den beri her yıl Kongre’ye Noel ağacı gönderen ABD'deki Ulusal Orman İşletmesi, bu yılı da boş geçmedi.

    Başkent Washington’da bulunan Kongre binasının bahçesine dev yılbaşı ağacı düzenlenen seremoni ile dikildi.

    ABD Başkanı Joe Biden Noel konserine katıldı #1

    BIDEN'IN DA KATILDIĞI KONSER DÜZENLENDİ

    Noel ağacının yanında düzenlenen platformda Amerikalı rapçi, girişimci ve aktör olan LL Cool J, konser düzenledi.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılım gerçekleştirdiği konserde birbirinden farklı renklerle süslenen ağaç görenleri büyüledi.

    ABD Başkanı Joe Biden Noel konserine katıldı #2

    BIDEN: BEŞTEN GERİ SAYALIM

    Sahneye gelen Biden, etrafta bulunan insanlara, "Ulusal Noel ağacını aydınlatarak akşama başlayalım ve geri sayalım" dedi.

    Eğlenceli görüntülerin oluşturuğu programda  LL Cool J'nin Biden'a yönelik, "Güvenliğimiz için burada duracağım ve sana karşı öksürmek istemiyorum" sözleri geceye damga vurdu.

    ABD Başkanı Joe Biden Noel konserine katıldı #3

    ABD Başkanı Joe Biden Noel konserine katıldı #4

    ABD Başkanı Joe Biden Noel konserine katıldı #5

    ABD Başkanı Joe Biden Noel konserine katıldı #6

    ABD Başkanı Joe Biden Noel konserine katıldı #7

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