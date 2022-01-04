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    ABD Başkanı Joe Biden tipi nedeniyle uçakta mahsur kaldı

    ABD'de tipi nedeniyle uçuşlar iptal edilirken kar fırtınasından Washington'a dönen ABD Başkanı Joe Biden da nasibini aldı.
    • REUTERS
    • 04.01.2022 - 19:09
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 19:12
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    ABD Başkanı Joe Biden tipi nedeniyle uçakta mahsur kaldı

    ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

    BIDEN, UÇAKTA MAHSUR KALDI

    ABD Başkanı Joe Biden, Delaware’den Washington’a dönüşünde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık yarım saat uçakta mahsur kaldı.

    MERDİVENLERİ UÇAĞA ULAŞTIRMAK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCANDI

    Washington’da etkili olan yoğun kar nedeniyle uçağın Andrews Hava Üssü’ne inişi sonrasında mobil merdivenlerin uçağa ulaşamadığı belirtildi.

    Bunun üzerine ekipler merdivenin ilerleyeceği yolu açmak için yoğun çaba harcarken, merdivenlerin uçağa yanaşana kadar Başkan Biden ve beraberindeki heyetin uçakta mahsur kaldığı açıklandı.

    Merdivenlerin uçağa yanaşması sonrasında Biden’ın uçaktan inerek günlük programına devam ettiği bilgisi verildi.

    ABD Başkanı Joe Biden tipi nedeniyle uçakta mahsur kaldı VİDEO

    ABD Başkanı Joe Biden tipi nedeniyle uçakta mahsur kaldı #1

    ABD Başkanı Joe Biden tipi nedeniyle uçakta mahsur kaldı #2

    KAR FIRTINASI UYARISI YAPILDI

    Washington kara teslim oldu, 20 milyondan fazla kişi için 'kar fırtınası' uyarısı yapıldı. Başkent Washington ile Maryland ve Virginia eyaletlerinin Washington'a yakın bölgelerinde okullar ve federal ofisler tatil edildi.

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan basın toplantısı iptal edildiği duyuruldu.

    ABD Başkanı Joe Biden tipi nedeniyle uçakta mahsur kaldı #3


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