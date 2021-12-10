ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklediği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Vlademir Putin ile birtakım görüşmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden bu kez Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenksy'i telefonda görüştü.

"BIDEN, PUTIN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ HAKKINDA BENİ BİLGİLENDİRDİ"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme endişeleri üzerine gerçekleştirilen ikili görüşme sonrasında Zelenksy, yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Biden, Rusya Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği müzakerelerin içeriği konusunda beni bilgilendirdi" dedi.

Zelenksy görüşme sırasında ayrıca Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas'taki çatışmayı çözmek için ihtimallerin tartışıldığını ve Ukrayna'daki iç reformların gidişatının görüşüldüğünü söyledi.

BIDEN'IN, UKRAYNA'NIN NATO'YA ÜYE OLMASINI DESTEKLEDİĞİ BİLDİRİLDİ

Liderlerin görüşmesi sırasında açıklamada bulunan Beyaz Saray basın danışmanı Jen Psaki, Biden'ın Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini söyledi. Psaki ayrıca, Biden'ın Ukrayna'nın NATO'ya üye olma isteğini de desteklediğini belirtti.

İki ülke arasında devam eden gerilimlere atıfta bulunan Psaki, saldırganlığın Rusya tarafında olduğunu ifade etti.

Psaki, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri yığılmasıyla ilgili derin endişelerini ve olası bir işgal durumunda güçlü önlemlerle yanıt verme taahhüdünü görüşme niyetinde" dedi.



