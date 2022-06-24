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    ABD Başkanı Joe Biden'a verilen talimat listesi

    ABD Başkanı Joe Biden'a verilen talimat listesi

    Son olarak bisikletten düşerek dünyanın gündemine oturan ABD Başkanı Joe Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle görüntülendi. Listede, Biden’ın nasıl oturup kalkması gerektiği bile yazıyor...
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 14:31
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin 79 yaşındaki başkanı Joe Biden, son dönemde sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelince Beyaz Saray harekete geçti...

    Biden'ı bu imajdan kurtulmak için farklı bir yola başvuruldu.

    Listeyi hazırlayıp eline verdiler

    Bir talimat listesi hazırlandı ve Biden’ın eline tutuşturuldu.

    Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda vali, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle bir araya gelen ABD Başkanı Biden, toplantıdaki açıklamalarının yanı sıra elindeki kağıt parçası tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Yapması gereken her şeyi tek tek yazdılar

    Bu kağıdın, talimat listesi olduğu anlaşıldı.

    'Talimat listesi'nde, Biden'in yapması gereken her şeyin tek tek yazılmış olduğu ortaya çıktı.

    ABD Başkanı Joe Biden a verilen talimat listesi #1

    Biden’a verilen talimatlar

    Salona gelişi, konuşması süresi hatta salonu ne zaman terk edeceğinin bile yazıldığı talimat listesi, dünyanın gündemine oturdu.

    İşte o listede yazanlar:

    - Roosevelt Odası’na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

    - Oturacaksın.

    - Basın mensupları gelecek.

    - Sen 2 dakika brifing vereceksin.

    - Basın mensupları odadan çıkacak.

    - Liz Schuler’e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

    - Katılımcılara teşekkür edeceksin.

    - Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.

    ABD Başkanı Joe Biden a verilen talimat listesi #2

    ABD Başkanı Joe Biden a verilen talimat listesi #3


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