ABD Başkanı Joe Biden'dan 7 Ekim mesajı ABD Başkanı Biden, 7 Ekim mesajında İsrail'in Gazze'deki soykırımına değinmedi ve İsrail ile dayanışma vurgusu yaptı.

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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden bir yıl geçti.

Bugüne kadar İsrail, Gazze'de 42 bine yakın masumu öldürdü ve dünyanın gözü önünde soykırım yaptı, yapmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamasında, İsrail'in son bir yıldır Gazze'de yürüttüğü soykırıma değinmeden İsrail ile dayanışma vurgusu yaptı.

"YAHUDİ HALKI İÇİN 7 EKİM EN ÖLÜMCÜL GÜN"

Biden, "Yahudi halkı için 7 Ekim, Holokost'tan bu yanan yaşanan en ölümcül gün oldu." ifadesini kullandığı açıklamasında, Hamas'ın saldırılarında 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü belirtti.

Açıklamasında, 250'den fazla kişinin esir alındığını ve bu kişiler arasında 12 Amerikalının bulunduğunu kaydeden Biden, saldırının hemen akabinde İsrail'e gittiğini ve o günden itibaren Tel Aviv'e siyasi ve askeri her anlamda çok güçlü şekilde destek verdiklerini vurguladı.

BİDEN, SOYKIRIMI YAPAN İSRAİL'E KARŞI SESSİZ

Aynı açıklamasında 7 Ekim'den sonraki süreçte öldürülen Filistinlilere dikkati çeken Biden, kaç Filistinlinin öldürüldüğünü belirtmeden "Çok fazla sayıda Filistinli bu çatışma yılında çok fazla acı çekti." ifadesini kullandı.

ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERE DEĞİNMEDİ

İsrail ordusunun katlettiği 42 binden fazla Filistinliyi gündemine almayan Biden, "Hamas'ın masum sivillerin arasına saklanması ve onların arasında bulunması nedeniyle" ölüm sayısının çok olduğu iddiasında bulundu.

Gazze'de ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini savunan Biden, İsrail-Lübnan çatışmaları konusunda da diplomatik çözümü desteklediklerini ifade etti.

7 EKİM'DE ÖLEN İSRAİLLİLER İÇİN MUM YAKIP DUA ETTİ

Öte yandan Biden, Beyaz Saray’da bir haham ile birlikte 7 Ekim'de ölen İsrailliler için dua ederek mum yaktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)