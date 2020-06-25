Dolar
6.8549
-0.0116%
Euro
7.7147
-0.0492%
Altın
1762.83
0.0811%
Borsa
114448.91
0%
G. Altın
388.397
0.0365%
Bitcoin
62503.93
-3.4906%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    ABD Başkanı Trump, anketlerde Demokrat Biden'in gerisinde

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçim anketlerindr anketlerde Demokrat rakibi Joe Biden'in 14 puan gerisinde kaldığı açıklandı.
    • AA
    • 25.06.2020 - 07:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD Başkanı Trump, anketlerde Demokrat Biden'in gerisinde #1

    New York Times ve Siena College tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, eski ABD başkan yardımcı Biden, yarışı önde götürüyor.

    TRUMP, BİDEN'IN 14 PUAN GERİSİNDE

    Demokratların tek adayı Biden'e destek yüzde 50'ye ulaşırken, Trump yüzde 36 ile Biden'ın 14 puan gerisinden geliyor.

    PROTESTOLAR VE SALGIN, TRUMP'A DESTEĞİ DÜŞÜRDÜ

    Biden'a daha çok kadın, siyah ve hispanik seçmenler destek verirken, Trump ise koronavirüs salgını ve ırkçılık karşıtı protestolar karşısındaki tutumu nedeniyle seçmenlerin desteğini kaybetti.

    ABD Başkanı Trump, anketlerde Demokrat Biden'in gerisinde #2

    YAŞ GRUPLARINA GÖRE SEÇMEN TERCİHİ

    45 yaş altı beyaz seçmenlerin yüzde 52'si Biden'e destek verirken, yüzde 30'u ise Trump'ı desteklediğini söyledi.

    65 yaş üstü beyaz seçmenlerin beşte ikisi ise Donald Trump'ın Kovid-19 salgını ve ırkçılık karşıtı protestolara yönelik tutumunu onaylamadı.

    ABD Başkanı Trump, anketlerde Demokrat Biden'in gerisinde #3

    Görüş Bildir