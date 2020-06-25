ABD Başkanı Trump, anketlerde Demokrat Biden'in gerisinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçim anketlerindr anketlerde Demokrat rakibi Joe Biden'in 14 puan gerisinde kaldığı açıklandı.

New York Times ve Siena College tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, eski ABD başkan yardımcı Biden, yarışı önde götürüyor.

TRUMP, BİDEN'IN 14 PUAN GERİSİNDE

Demokratların tek adayı Biden'e destek yüzde 50'ye ulaşırken, Trump yüzde 36 ile Biden'ın 14 puan gerisinden geliyor.

PROTESTOLAR VE SALGIN, TRUMP'A DESTEĞİ DÜŞÜRDÜ

Biden'a daha çok kadın, siyah ve hispanik seçmenler destek verirken, Trump ise koronavirüs salgını ve ırkçılık karşıtı protestolar karşısındaki tutumu nedeniyle seçmenlerin desteğini kaybetti.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE SEÇMEN TERCİHİ

45 yaş altı beyaz seçmenlerin yüzde 52'si Biden'e destek verirken, yüzde 30'u ise Trump'ı desteklediğini söyledi.

65 yaş üstü beyaz seçmenlerin beşte ikisi ise Donald Trump'ın Kovid-19 salgını ve ırkçılık karşıtı protestolara yönelik tutumunu onaylamadı.