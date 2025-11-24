ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefon görüşmesi gerçekleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya siyasetinde kritik görüşme...

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülkeye 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin sonuçlarını birlikte savunma çağrısı yaptı.

ANA GÜNDEM MADDESİ 'TAYVAN' OLDU

Çin ile Japonya arasında Tayvan nedeniyle diplomatik gerilim yaşandığı bir dönemde yapılan görüşmede Şi, Tayvan’ın Çin’e iadesinin savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Görüşmenin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'in Tayvan sorununa askeri müdahale ihtimalini ima eden sözlerinin Çin ile ABD müttefiki olan bu ülke arasında gerilime yol açtığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

ÇİN İLE JAPONYA ARASINDA KRİZ

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

JAPON BAŞBAKAN SÖZLERİNİ GERİ ALMAYI REDDETİ

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.