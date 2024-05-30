ABD başkanlık seçimlerinde Trump rüzgarı: Tahminler eski başkanı önde gösteriyor ABD'de yapılan güncel bir seçim tahminine göre Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat Joe Biden'a karşı kısmi bir üstünlük sağlayarak seçimleri kazanma yolunda ilerliyor.

AA

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimlerine doğru gidilirken ülke genelinde anketler ve seçim tahminleri peş peşe yayınlanmaya devam ediyor.

Başkanlık yarışında Trump önde

Kongre haberleri konusunda referans haber platformu olarak kabul edilen The Hill'in yayınladığı güncel bir çalışma, başkanlık yarışında Trump'ın, Kongre yarışında da Cumhuriyetçilerin kısmi bir farkla önde olduğunu ortaya koydu.

The Hill'in Decision Desk HQ ile birlikte yaptığı seçim sonucu simülasyonunda, Trump'ın seçimleri kazanarak Beyaz Saray'a dönme ihtimali yüzde 58 olarak belirlendi.

Aynı çalışmaya göre Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanma ve 2. dönemine devam etme olasığı yüzde 42'de kaldı.

Cumhuriyetçilerin Kongre'deki üstünlük şansı yüksek

Seçim simülasyonu, Trump'ın kritik birçok eyalette de Biden'ın az farkla önünde olduğunu ortaya koydu.

Aynı çalışma, Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu kazanma olasılığını yüzde 80, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etme olasılığını ise yüzde 64 olarak belirledi.

The Hill, çalışmada 2020'deki başkanlık ve Kongre seçimleriyle 2022'deki Kongre ara seçimleri sonuçlarının güncel yasa değişiklikleriyle birlikte değerlendirildiğini ve 200'den fazla unsurun kullanıldığını belirtti.

ABD'de yapılan güncel anketlerde de Trump'ın az farkla Biden'ın önünde olduğu ve 5 Kasım'daki başkanlık yarışını kazanmaya bir adım daha yakın olduğu görünüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)