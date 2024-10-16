ABD baskısı sonrası İsrail'den adım: Yalnızca 50 tır insani yardımın girişine izin verildi

AA

İsrail, Filistinlilere yönelik zalim politikasını sürdürüyor...

Gazze Şeridin'de halk, temel yaşam desteklerine erişimde büyük sorunlar yaşıyor.

Son yaşanan olayda, insani yardımların bölgeye girişine izin vermeyen İsrail, ABD yönetiminden gelen baskı sonrası yalnızca kuzey bölgesine 50 tır insani yardımın girişine izin verdiğini açıkladı.

1 EKİM'DEN BU YANA GİRİŞLERE İZİN VERMİYORDU

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, Ürdün'den gelen 50 tır insani yardımın Gazze'nin kuzeyine gönderildiği aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilen insanı yardımların içerisinde gıda, su, sağlık malzemesi ve barınma eşyalarının bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail, 1 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine insani yardımların geçişine izin vermiyordu.

EKİM AYINDA GÖNDERİLEN İLK İNSANİ YARDIM

Bu, İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü ve yaklaşık 400 bin kişinin mahsur kaldığı Gazze'nin kuzeyine ekim ayında gönderilen ilk insani yardım olurken, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine az da olsa insani yardım girişine izin vermesi, ABD yönetiminin Tel Aviv'e yaptığı baskı sonrası gelmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinden 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu "iyileştirmek için harekete geçmesini" istediklerini bildirmişti.

Bunun yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e, Gazze'ye ulaşan insani yardım seviyeleriyle ilgili endişelerini dile getiren bir mektup yazdığı öğrenilmişti.