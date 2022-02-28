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    ABD, Belarus'taki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı

    ABD, Belarus’taki Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova’daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.
    • AA
    • 28.02.2022 - 16:12
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    ABD, Belarus'taki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı

    ABD, Belarus’taki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova’daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.


    Ayrıntılar gelecek...


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