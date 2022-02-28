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- ABD, Belarus'taki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı
ABD, Belarus'taki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı
ABD, Belarus’taki Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova’daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.
- AA
- 28.02.2022 - 16:12
ABD, Belarus’taki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova’daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...