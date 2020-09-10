ABD binden fazla Çin vatandaşının vizesini iptal etti

ABD, güvenlik riski oluşturduğu düşünülen Çinli öğrencilerin ve araştırmacıların vizelerini iptal ettiğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı başkan vekili Chad Wolf, Washington'un "Çin'in askeri birleşme stratejisiyle bağlantılı bazı Çinli lisansüstü öğrenciler ve araştırmacılarin vizeleri çalmalarını ve hassas araştırmaları ellerinden almalarını önlemek için" vizelerini bloke ettiklerini açıkladı.

CASUSLUK SUÇLAMASI

Wolf konuşmasında, ABD'nin, koronavirüs araştırmalarını çalma girişimleri de dahil olmak üzere, Çin'in adaletsiz işletme uygulamaları ve endüstriyel casusluk suçlamalarını tekrarladı ve Amerikan akademisini istismar etmek için öğrenci vizelerini kötüye kullanmakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, vize iptalleri adımının ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Mayıs'ta Çin'in Hong Kong'daki demokrasi kısıtmalarına tepki olarak açıkladığı başkanlık kararnamesi kapsamında yapıldığını söyledi.

Sözcü "8 Eylül 2020 itibariyle, Bakanlık, Başkanlık kararnamesi 10043'e tabi olduğu ve bu nedenle vize için uygun olmadığı tespit edilen 1,000'den fazla Çin vatandaşının vizesini iptal etti." dedi.