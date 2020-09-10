Dolar
7.4856
0.0093%
Euro
8.8508
0.147%
Altın
1944.35
-0.1253%
Borsa
1100.05
0.0336%
G. Altın
467.868
-0.2158%
Bitcoin
76911.79
-0.525%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    ABD binden fazla Çin vatandaşının vizesini iptal etti

    ABD, güvenlik riski oluşturduğu düşünülen Çinli öğrencilerin ve araştırmacıların vizelerini iptal ettiğini açıkladı.
    • REUTERS
    • 10.09.2020 - 09:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD binden fazla Çin vatandaşının vizesini iptal etti

    ABD İç Güvenlik Bakanlığı başkan vekili Chad Wolf, Washington'un "Çin'in askeri birleşme stratejisiyle bağlantılı bazı Çinli lisansüstü öğrenciler ve araştırmacılarin vizeleri çalmalarını ve hassas araştırmaları ellerinden almalarını önlemek için" vizelerini bloke ettiklerini açıkladı.

    CASUSLUK SUÇLAMASI

    Wolf konuşmasında, ABD'nin, koronavirüs araştırmalarını çalma girişimleri de dahil olmak üzere, Çin'in adaletsiz işletme uygulamaları ve endüstriyel casusluk suçlamalarını tekrarladı ve Amerikan akademisini istismar etmek için öğrenci vizelerini kötüye kullanmakla suçladı.

    ABD binden fazla Çin vatandaşının vizesini iptal etti #1

    ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, vize iptalleri adımının ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Mayıs'ta Çin'in Hong Kong'daki demokrasi kısıtmalarına tepki olarak açıkladığı başkanlık kararnamesi kapsamında yapıldığını söyledi.

    Sözcü "8 Eylül 2020 itibariyle, Bakanlık, Başkanlık kararnamesi 10043'e tabi olduğu ve bu nedenle vize için uygun olmadığı tespit edilen 1,000'den fazla Çin vatandaşının vizesini iptal etti." dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir