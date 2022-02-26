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    ABD, BMGK tasarısını veto eden Rusya'ya tepki gösterdi

    ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesini kınadı.
    • AA
    • 26.02.2022 - 03:05
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 03:09
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    ABD, BMGK tasarısını veto eden Rusya'ya tepki gösterdi

    Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayan BMGK yasa tasarısını veto etmesinin ardından konuştu.

    Rusya'nın vetosunun sürpriz olmadığını belirten ABD Daimi Temsilcisi, "Rusya, bugün, Ukrayna'daki önceden tasarlanmış, sebepsiz, haksız ve mantıksız savaşını korumak için veto yetkisini kullandı." ifadesini kullandı.

    "SESİMİZİ VETO EDEMEZSİNİZ"

    Thomas Greenfield, "Ancak açık söyleyeyim; Rusya, bu kararı veto edebilirsiniz ama sesimizi veto edemezsiniz. Doğruların söylenmesini, ilkelerimizi veto edemezsin. Ukrayna halkını veto edemezsiniz. BM Sözleşmesini veto edemezsiniz." diye seslendi.

    Karar tasarısına destek veren konsey üyelerine BM ilkelerine bağlılıklarından dolayı öven Thomas Greenfield, dünyadaki milletlerin Rusya'yı saldırılarından sorumlu tutmaya ve Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

    ABD, BMGK tasarısını veto eden Rusya ya tepki gösterdi #1

    "KONSEY, DEĞERLİ BİR FIRSATI KAYBETTİ"

    Karar tasarısını ABD ile birlikte konseye sunan ve oylamadan sonra söz alan Arnavutluk'un BM Daimi Temsilcisi Ferit Hoxha da Rusya'nın vetosundan dolayı konseyin rehin alındığını belirterek, "Konsey dünyaya birliğini, gücünü ve yararlılığını göstermek için değerli bir fırsatı kaybetti." dedi.

    ABD, BMGK tasarısını veto eden Rusya ya tepki gösterdi #2

    "RUSYA ZARAR VEREBİLİR AMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜREMEZ"

    Arnavutluk Daimi Temsilcisi, BM'nin ilkeleri çerçevesinde Rusya'nın saldırılarına karşı üye devletlerle çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, "Rusya zarar verebilir, insanları öldürebilir, meşru hükümeti devirip Ukrayna'yı yok etmeye çalışabilir ama tarihin öğrettiği gibi, özgürlüğü asla öldüremez." ifadelerini paylaştı.

    ABD, BMGK tasarısını veto eden Rusya ya tepki gösterdi #3

    ABD, BMGK tasarısını veto eden Rusya ya tepki gösterdi #4


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