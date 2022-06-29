ABD, Çin'de 5 şirketi Rus ordusunu desteklemekle suçluyor

Washington'dan yapılan açıklamada, "Rusya'yı desteklemeye çalışanlara güçlü bir mesaj gönderdik" ifadesi kullanıldı.

Batılı ülkeler, Çin'i, Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'ya karşı tavır almamakla eleştiriyor.

Çin'den yapılan açıklamalarda ise iki ülke arasında arabuluculuk rolüne ilişkin mesajlar veriliyor.

Çin'de 5 şirket kara listeye eklendi

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Rusya'nın askeri ve savunma sanayisini desteklediği iddiasıyla Çin'deki beş şirketi kara listeye ekledi.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu şirketlerin 24 Şubat'ta saldırıların başlamasından önce Rus kuruluşlara ürün tedarik ettiğini ve sözleşmelerin devam ettiğini söyledi.

31 kuruluş daha listede

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Litvanya, Pakistan, Singapur, İngiltere, Özbekistan ve Vietnam'ı içeren ülkelerden kara listeye 31 kuruluş daha eklendi.

Reuters'ın haberine göre, toplam 36 şirketin 25'inin, Çin merkezli operasyonlarının olduğu belirtiliyor.

ABD: Güçlü bir mesaj

Konuyla ilgili Washington'dan yapılan açıklamada, "Bugünkü eylem, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlara ve bireylere, Rusya'yı desteklemeye çalışırlarsa ABD'nin de onları izole edeceği yönünde güçlü bir mesaj gönderiyor." denildi.

Washington'daki Çin Büyükelçiliği, şirketlere yönelik iddialara yanıt vermedi, ancak Pekin'in Rusya ve Ukrayna'ya askeri yardım sağlamadığını aktardı.