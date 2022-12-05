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    ABD, Çin'deki koronavirüs protestolarını destekliyor

    Blinken, "İfade haklarını her yerde savunuyoruz" dedi. Gerçekleştireceği Çin ziyaretine işaret eden Blinken, konuyu gündeme getireceğini söyledi.
    • 05.12.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:22
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    ABD, Çin'deki koronavirüs protestolarını destekliyor

    Çin'de halkın koronavirüse karşı alınan katı önlemleri protesto etmesi ABD'de yankılandı.

    Konu, CNN International yayınına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a soruldu.

    ABD'den Çin'deki gösterilere destek

    ABD'nin Çin'deki koronavirüs protestolarını destekleyip desteklemediği sorusu üzerine Blinken, "Tabii ki de destekliyoruz." yanıtını verdi.

    Blinken, "Çin'de olsun, İran'da olsun ya da dünyanın herhangi bir yerinde olsun, insan haklarını, barışçıl protesto haklarını, ifade haklarını her yerde savunuyoruz." ifadesini kullandı.

    ABD, Çin'deki koronavirüs protestolarını destekliyor VİDEO

    Blinken: Sessiz kalmayacağız

    Gelecek yılın başında Çin'e bir ziyaret gerçekleştireceğini anımsatan Blinken, ziyaretinde bu konuyu da gündeme getireceğini belirtti.

    Blinken ayrıca, "Her zaman söylediğimizi ve Başkan Biden'ın Şi Cinping'e söylediklerini söyleyeceğiz. Hiçbir Amerikan hükümeti ve başkanı bu konuda sessiz kalmayacak." diye konuştu.

    ABD, Çin deki koronavirüs protestolarını destekliyor #1

    Katı ve geniş ölçekli tedbirler

    Çin'de sonbahardan bu yana Omicron varyantının bulaşıcılığının artması nedeniyle hükümet, sıfır vaka tedbirleri kapsamında salgının etkili olduğu bölgelerde karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler almıştı.

    ABD, Çin deki koronavirüs protestolarını destekliyor #2

    Çin'deki koronavirüs protestoları

    AA'nın haberine göre, katı tedbirlere tepki gösteren halk, ülkenin farklı bölgelerinde hükümeti protesto etmişti.

    Protestoların ardından Çin'in salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde küçük ve aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtmişti.

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