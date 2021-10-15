ABD, Covid-19’a karşı tamamen aşılananlara sınırlarını açıyor

ABD Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, koronavirüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanan yabancı turistlerin 8 Kasım tarihinden itibaren ABD’ye seyahat edebileceklerini söyledi.

Koronavirüse karşı aşılama kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği ABD’den Covid-19’a karşı tamamen aşılanan turistlere sınırlarını açma kararı geldi.

TAMAMEN AŞILANANLARA 8 KASIM'DAN İTİBAREN SINIRLARI AÇIYOR

ABD Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin Covid-19’a karşı tamamen aşılanan yabancı turistlere 8 Kasım’dan itibaren sınırlarını açacağını ve bu kişilerin son 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 testi ile ülkeye seyahat etmesine izin verileceğini belirtti.

"HEM ULUSLARARASI HAVA YOLCULUĞU HEM DE KARA YOLCULUĞU İÇİN GEÇERLİDİR"

Munoz, "ABD’nin yabancı uyruklu yolcular için aşı gerektiren yeni seyahat politikası 8 Kasım’da başlayacak. Bu duyuru ve tarih, hem uluslararası hava yolculuğu hem de kara yolculuğu için geçerlidir. Bu politika, halk sağlığı tarafından yönlendirilir, katı ve tutarlıdır" ifadelerini kullandı.

DSÖ ONAYLI AŞILARA İZİN VERİLDİ

Alınan yeni karar kapsamında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan veya Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Acil Kullanım Listesi’ne dahil olan Covid-19 aşılarının uygulandığı kişiler ülkeye girmeye hak kazanacak.

Ayrıca DSÖ onaylı aşıların kabul edilmesi ile İngiltere’de yaygın olarak kullanılan AstraZeneca aşısının yanı sıra Çin’in Sinovac ve Sinopharm aşılarının uygulandığı turistlerin ülkeye girmesine izin verilecek.