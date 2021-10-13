ABD dergisinin Esad'lı kapağı: Geri döndü

ABD’nin önde gelen politik dergilerinden Newsweek, Beşar Esad kapağıyla çıkarken "Geri döndü" başlığı attı.

Suriye iç savaşından 10 yılda milyonlarca insan etkilendi.

600 bin insanın hayatını kaybettiği tahmin edilirken daha fazlası yerinden olup, dünyayı göçmen krizine soktu.

Yıllar boyunca yaşanan felaketleri ABD’nin önde gelen dergilerinden Newsweek, mercek altına aldı.

Dergi, yeni sayısının kapağını Beşar Esad’a ayırırken, Esad’ın üst düzey danışmanlarından biri olan Butani Şaban'ın da açıklamalarına yer verdi.

"ESAD DÜNYA SAHNESİNE DÖNÜYOR"

“Suriye lideri Esad, ABD'ye karşı zafer elde etti, dünya sahnesindeki yerini geri alıyor” başlığının kullanıldığı makalede, bölgede yaşananlar mercek altına alınırken Suriye'nin dünya sahnesine geri döndüğü belirtildi.

Makalede, bu kapsamda Ürdün'ün Suriye ile olan sınırlar kapılarını geçen ay tekrar açtığı bilgisine yer verilirken, Arap Birliği’nin de Suriye’nin üyeliğini tekrar başlatması beklendiği ifade ediliyor.

Suriye savaşının tarihsel sürecini de ele alan yazıda, 2010'da Tunus'ta başlayan Arap Baharı'nın etkisiyle Suriye'de şiddetin alevlenmesiyle, ABD başta olmak üzere birçok ülkenin rejimle ipleri attığına fakat son dönemde bu durumun tam tersine döndüğüne dikkat çekildi.

"ABD GÜVEN SORUNUNA SEBEP OLDU"

Dergide, Butani Şaban'ın da “Bütün Suriye topraklarını özgürleştirmeden nihai bir Suriye zaferinden bahsedemeyiz.” ifadelerine yer verildi.

Şaban, dergiye yaptığı açıklamada, “ABD’nin son yıllardaki farklı yönetimleri altındaki farklı politikaları, müttefiklerinde bile rahatsızlık yarattı ve güven sorununa sebep oldu.” dedi.