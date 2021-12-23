- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD, diplomatik pasaportunu satan şahsın diplomat olduğunu reddetti
ABD, diplomatik pasaportunu satan şahsın diplomat olduğunu reddetti
- REUTERS
- 23.12.2021 - 09:40
- Güncelleme : 23.12.2021 - 09:54
İstanbul Emniyeti, Türkiye'deki ABD'li bir diplomatın Almanya'ya seyahat etmeye çalışan bir Suriyeliye pasaportunu satmaktan dolayı geçen ay tutuklandığını açıkladı.
Çarşamba günü yapılan açıklamada, gözaltındaki kişinin Beyrut'taki ABD büyükelçiliğinde çalışan "D.J.K." isimli bir diplomat olduğu bildirildi ABD Dışişleri Bakanlığı, konuya yönelik yaptığı açıklamada, gözaltındaki kişinin diplomat olduğunu reddetti.
“BU ŞAHIS, ABD’NİN DİPLOMATI DEĞİLDİR”
ABD’den bir bakanlık yetkilisi, detay vermediği açıklamasında, "ABD'nin bir vatandaşının Türkiye'de gözaltına alındığının farkındayız. Bu şahıs ABD'nin diplomatı değildir. Uygun konsolosluk hizmetlerini sağlamaktayız." ifadelerini kullandı.
KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİDİKLERİNE DAİR VİDEO OLDUĞU BELİRTİLDİ
İstanbul Emniyeti, bahsi geçen ABD'li şahsın diplomatik pasaportunu Suriyeli kişiye vermeden önce İstanbul Havalimanında onunla kıyafetlerini değiştirdiğine dair video olduğunu açıklamıştı.
Daha sonra Suriyeli kişinin pasaport kontrol noktasında şüpheli olduğu tespit edilmişti.
Emniyet dünkü açıklamasında bir zarf içinde 10.000 dolar ve kendine ait diplomatik pasaport taşıdığını bildirmişti.
İstanbul Havalimanı'nda ABD'li diplomat pasaportunu satarken yakalandı VİDEO ARŞİV