Haberler

Dünya Haberleri

ABD, diplomatik pasaportunu satan şahsın diplomat olduğunu reddetti

ABD, diplomatik pasaportunu satan şahsın diplomat olduğunu reddetti

Diplomatik pasaportunu bir Suriyeliye sattığı için gözaltına alınan ve ABD’li bir diplomat olduğu açıklanan D.J.K.’ye yönelik, ABD açıklama yaptı. ABD, şahsın ABD diplomatı olduğunu reddetti.