ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Rusya sivilleri hedef alıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın sivilleri hedef aldığını ifade ederek, saldırılarda araçların, otobüslerin ve ambulansların vurulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın sivilleri hedef aldığını ifade ederek, saldırılarda araçların, otobüslerin ve ambulansların vurulduğunu açıkladı.

Rusya’nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktaran Blinken, “Kremlin, uluslararası bir organizasyonu destekleyen herhangi bir Rus'u 20 yıla kadar hapisle tehdit ediyor.” dedi.

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