ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü Blinken, Azerbaycan'ın Laçın koridorunda kurduğu kontrol noktasından endişe ettiğini söyledi. ABD'li Bakan, Paşinyan'ı ise takdir etti.

AA

ABD, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilime müdahil oldu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Açıklamayı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller yaptı.

Blinken'ın Azerbaycan ve Ermenistan ile temasları

Miller, yaptığı iki ayrı açıklamada, Blinken’ın iki lidere de Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmelerinin önemini vurguladığını ve ABD'nin destek sözünü yinelediğini kaydetti.

Laçın koridorundaki kontrol noktası ABD'yi endişelendirdi

Aliyev ile görüşmeye ilişkin açıklamasında Miller, şu ifadeleri kullandı:

Blinken barışın mümkün olduğuna inandığını paylaştı. Ayrıca, Laçın koridorunda bir kontrol noktası kurulmasının barış sürecine güven inşa çabalarını zayıflattığından derin kaygı duyduklarını ve Laçın koridorunun ticari ve özel araçlara en kısa zamanda yeniden açılmasının önemini vurguladı.

Paşinyan'ı takdir etti

Miller, Paşinyan ile görüşmeye ilişkin açıklamasında ise şöyle konuştu: