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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Almanya, Fransa ve BAE'yi ziyaret edecek

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 15-16 Mayıs tarihlerinde Almanya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.
    • 15.05.2022 - 05:24
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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Almanya, Fransa ve BAE'yi ziyaret edecek

    ABD Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı açıklaması yapıldı.

    Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısına katılacak

    Blinken, Berlin'deki toplantının ardından ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Fransa'ya geçerek ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısına katılacak.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Almanya, Fransa ve BAE yi ziyaret edecek #1

    Başsağlığı ziyareti yapacak

    Antony Blinken, 16 Mayıs'ta ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek, hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için başsağlığı ziyaretinde bulunacak.


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