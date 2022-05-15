ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Almanya, Fransa ve BAE'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Almanya, Fransa ve BAE'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 15-16 Mayıs tarihlerinde Almanya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı açıklaması yapıldı.

Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısına katılacak

Blinken, Berlin'deki toplantının ardından ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Fransa'ya geçerek ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısına katılacak.

Başsağlığı ziyareti yapacak

Antony Blinken, 16 Mayıs'ta ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek, hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için başsağlığı ziyaretinde bulunacak.