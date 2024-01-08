ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistin devletinin kurulmasına bağlıyız BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşen Blinken, "Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin devam eden bağlılığımızı vurguladım" dedi. Amerikalı bakan, Gazze'deki insani ihtiyaçları görüştüklerini söyledi.

AA

Beyaz Saray, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyor.

Açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin devletinin inşa edilmesine destek verdiklerini söyledi.

Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Blinken-Al Nahyan görüşmesinin ayrıntıları

Açıklamasında Blinken, Abu Dabi'de bugün Al Nahyan ile bir araya gelerek görüştüklerini ifade etti.

Blinken, bölgedeki çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçların karşılanması yönündeki çabaları ele aldıklarını kaydetti.

Filistin devleti mesajı: Bağlılığımız devam ediyor

Blinken, "(Görüşmede) Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin devam eden bağlılığımızı vurguladım." ifadesini kullandı.

Blinken'ın bölge turu

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ile Blinken, Gazze Şeridi'ndeki krizin "bölgedeki barış, istikrar ve güvenlik üzerindeki tehlikeli yansımalarını" görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün ve Katar'ın ardından BAE'ye geçmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)