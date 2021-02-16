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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Barzani telefonda görüştü

    Mesut Barzani ile ABD Dışişleri Bakanı, telefon görüşmesi yaparak Erbil'e düzenlenen roketli saldırıyı değerlendirdi.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 12:27
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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Barzani telefonda görüştü

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrut Barzani , Erbil’e dün akşam düzenlenen roketli saldırı hakkında telefonda görüştü.

    DESTEK MESAJI ALDI

    IKBY Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Blinken ve Barzani arasındaki görüşmede, Erbil'e dün akşam saatlerinde düzenlenen roketli saldırıı üzerine Barzani’nin, ABD’den destek mesajı aldığı belirtildi.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Barzani telefonda görüştü #1

    İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

    Görüşmede Blinken’ın, Erbil’de koalisyon güçlerini hedef alan saldırının faillerini yakalamak için IKBY ve Irak hükümetinin iş birliği yapması ve iki tarafın da ortak soruşturmayı desteklemesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Barzani telefonda görüştü #2

    ÖFKESİNİ BİLDİRDİ

    Blinken, saldırı sonrasında yaptığı ilk açıklamada, 1 sözleşmeli sivil personel ve 4 sivil personelin yanı sıra 1 ABD askerinin de yaralandığı saldırıya karşı duyduğu öfkeyi dile getirmişti.

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