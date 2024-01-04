ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek Blinken, Aruri'ye suikastın ardından Tel Aviv'e gitme kararı aldı. ABD'li bakanın bölgeye ziyareti, 'dördüncü kriz gezisi' olarak kayıtlara geçecek.

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İsrail, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih el-Aruri'yi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürdü.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e yapacağı ziyareti erteledi. Blinken'ın Tel Aviv'e yeni ziyaret tarihi perşembe günü olarak açıklandı.

Blinken'ın Orta Doğu turu

İsmi açıklanmayan üst düzey ABD'li bir yetkili, Reuters ve AFP haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Blinken'ın perşembe günü İsrail'i de kapsayan Orta Doğu turuna çıkacağını söyledi.

Aynı yetkili, ABD diplomatik elçisi Amos Hochstein'ın da İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasındaki gerilimi yatıştırmak amacıyla İsrail'e gideceğini bildirdi.

Birçok başkentte temaslarda bulunacak

Blinken'ın, perşembe gecesi "İsrail de dahil olmak üzere birçok başkentte temaslarda bulunmak üzere yola çıkacağı" kaydedildi ancak bu ziyaretlere ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Dördüncü kriz seyahati

Amerikalı bakanın son ziyareti, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Orta Doğu'ya yapacağı "dördüncü kriz gezisi" olarak kayıtlara geçecek.

Ziyaret, İsrail'in Beyrut'ta Aruri'yi öldürdüğü saldırının ardından gerçekleştirilecek.

Aruri suikastı, bölgedeki çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.