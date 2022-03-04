ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İttifakın doğu kanadına 9 bin asker gönderdik

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Putin, Pandora’nın kutusunu açacaktır” dedi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 9. günün de gerilim dünya genelinde gitgide artıyor.

Batılı ülkeler Rusya'ya bir çok yaptırım yaptıklarını ve yaptırımların daha da artacağını açıkladılar.

ABD'nin Ukrayna'ya asker yollayıp yollamayacağı tartışılırken ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan yeni açıklamalar geldi.

Blinken, Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları toplantısının hemen sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İTTİFAKIN DOĞU KANADINA 9 BİN ASKER GÖNDERDİK"

Blinken, Ukrayna ile irtibat halinde olduklarını belirterek, "İttifakın doğu kanadına 9 bin asker gönderdik. Rusya eylemlerini derhal durdurmalı. Rusya giderek yalnızlaşıyor, Putin bunu hedefliyorsa başarılı oluyor! NATO'nun her karışını korumaya hazırız. Diyalog ve diplomasi kapısını açık tutacağız. Ekonomik bedeli daha çok artacak Rusya'nın. Ukrayna hükümeti ile de çalışıyoruz, insani koridor da açacağız. Biz düzenli olarak Ukrayna hükümeti ile irtibat halindeyiz. İhtiyaçlarını konuşuyoruz ve müttefiklerimizle iş birliği yapıyoruz, ihtiyaçlarını karşılamak için." dedi.





"RUSYA VAHŞİ YÖNTEMLERİNE DEVAM EDECEK"

Blinken, Rusya yönetiminin giderek vahşileştiğini açıklayarak, "Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna'nın ihtiyacı olan şeyleri söyledi, bunların üzerinde çalışıyoruz. Bu savaş Rusya tarafından başlatılalı 1 hafta geçti. Rusya ekonomisi üzerinde çok ciddi etkilerini gördük, Ruble çok düştü. Ukrayna'ya desteğimiz devam ediyor. Ekonomik desteğimiz de devam ediyor. Bu bir lambayı açıp kapatmaya benzemiyor. Başkan Putin'in yönetiminde bu ülke her türlü aşırılığa açık. Giderek daha da vahşileşiyorlar ve sivilleri de hedef alıyorlar. Yüksek ihtimalle Rusya bu vahşi yöntemleri izlemeye devam edecek ne yazık ki. Biz elimizden geleni yapıp Ukrayna halkına kendini savunacak imkanı tanıyoruz." dedi.

"RUSYA İLE SAVAŞ YOLUNU TERCİH ETMİYORUZ"

Blinken, "NATO uçakları Rus uçaklarını vurursa eğer bu Rusya ile savaş demektir. Biden bu konuda çok net, bir savaşa girme yolunu tercih etmeyeceğiz. Ben sadece ABD için konuşabilirim. Biz aylardır uyarıyoruz, Başkan Putin'in bunu planladığını ve Ukrayna'ya saldıracağını söyledik. Son haftalarda ben BM Güvenlik Konseyi'nde nasıl yapacağını söyledim, sahte bayrak operasyonlarını söyledim. Aylarca beklentimizin bu olduğunu söyledik. Ama aynı zamanda diplomasiyi takip etmeliydik burada bir yol varsa değerlendirmeliydik. Rusya'nın Zaporijya tesisi etrafındaki sorumsuz eylemleri neredeyse felakete neden olacaktı." dedi.