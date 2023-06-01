ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kosova'ya ve Sırbistan'a tepki gösterdi Amerikalı Bakan, "Hem Kosova'nın hem de Sırbistan'ın yaptığı hareketler yanlış yönde" dedi.

AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kosova-Sırbistan gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blinken, Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilen gayriresmi dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere konuşan Blinken, görüşmenin çok verimli geçtiğini aktarırken, 11-12 Temmuz'da yapılacak Vilnius Zirvesi hazırlıklarını ele aldıklarını söyledi.

Bakan Blinken, müttefiklerin, Norveç'in dahil olmasının gündemde olduğu Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verme taahhüdü de dahil olmak üzere Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteği ilerletmeye odaklandığını dile getirdi.

"Kosova'nın ve Sırbistan'ın yaptığı hareketler yanlış"

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlikle ilgili soruya ise Blinken, şu yanıtı verdi:

Hem Kosova'nın hem de Sırbistan'ın yaptığı hareketler yanlış yönde. Çünkü aradığımız cevap gerilimi azaltmak, tek taraflı hareketlerden kaçınmak ve bu normalleşme sürecine geri dönmek.



Her ikisine de gelecekte Avrupa Atlantik topluluğuyla bütünleşmeyi vaat eden şey budur.

Tromso'da diplomatik misyon açacaklar

ABD Dışişleri Bakanı, NATO'yu güçlendirme ve modernize etme, savunma yatırımlarını artırma, Karadeniz'in kuzeyindeki varlığı kuvvetlendirme, İsveç'in katılım sürecini tamamlama, siber savunma ve iklim güvenliği gibi zorluklarla baş etme, Asya-Pasifik'teki kilit ortaklarla koordinasyon gibi konuların gündemde olduğunu vurguladı.

Blinken, ABD'nin Norveç'in Tromso kentinde en kuzeydeki diplomatik misyonunu açmaya hazırlandığını da duyurdu.