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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Şahbaz Şerif'i kutladı

    Washington yönetimi, Pakistan Başbakanı Şerif'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Dışişleri Bakanı Blinken, 'uzun soluklu iş birliği' vurgusu yaptı. Bir açıklama da Pentagon'dan geldi.
    • 14.04.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:27
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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Şahbaz Şerif'i kutladı

    Şahbaz Şerif, Pakistan'da başbakanlık görevine başladı.

    Ülkenin yeni Başbakanı Şerif, dünyadan tebrik mesajları almaya devam ediyor.

    Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistan Başbakanı Şerif'i yeni görevi dolayısıyla kutladı.

    "Uzun soluklu iş birliğimizi..."

    Pakistan'ın 75 yıldır ABD'nin çeşitli alanlarda önemli bir ortağı olduğunu kaydeden Blinken, yazılı açıklamasında, "ABD, yeni seçilen Başbakan Şahbaz Şerif'i tebrik ediyor, Pakistan hükümetiyle uzun soluklu iş birliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    AA'nın haberine göre; Blinken ayrıca, güçlü, demokratik ve müreffeh bir Pakistan'ın her iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirtti.

    İmran Han hükümeti düştü

    Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu ile İmran Han hükümeti düşmüştü.

    Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Şahbaz Şerif i kutladı #1

    Pentagon'dan askeri iş birliği mesajı

    Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Başbakan Şerif yönetimindeki hükümete mesaj gönderdi.

    Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Pakistan ile "sağlıklı bir askeri ilişkiye" sahip olduğunu söyledi. Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Böyle olmaya devam edebilecek her türlü beklentiye sahibiz." dedi.

    "Pakistan bölgede kilit bir yol oynuyor"

    Kirby, açıklamasının devamında, "Pakistan'ın bölgede kilit bir rol oynadığının farkındayız. Pakistan ve Pakistan halkının kendi ülkelerindeki terör saldırılarının kurbanları olduğunun farkındayız." diye konuştu.

    "Rejim değişikliğinde ABD'nin parmağı var" iddiasını yanıtladı

    ABD'nin Pakistan'daki rejim değişikliğinde parmağı olduğu iddialarına ilişkin bir soruya Kirby, "Pakistan'ın iç politikası hakkında yorum yapmayacağımızı anlayacağınızı düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Şahbaz Şerif i kutladı #2


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