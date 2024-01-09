ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarını sürdürdüğü Orta Doğu’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile El-Ula'da bir araya geldi. Blinken, görüşmede Gazze’ye insani yardımın konuşulduğunu söyledi.

DHA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu gezisi sürüyor.

Blinken, Ürdün’deki temaslarının ardından Suudi Arabistan’a geçti.

ABD Dışişleri Bakanı, burada dün Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi.

Blinken'ı çadırda ağırladı

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, “Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile El-Ula’da bir araya geldik ve Gazze'deki insani ihtiyaçların acilen karşılanmasının ve çatışmaların daha fazla yayılmasının önlenmesinin önemini ele aldık.” dedi.

Blinken, Selman ile yaptığı görüşme öncesinde Yemenli Husilerin Kızıldeniz’de ticari gemileri hedef alan saldırılarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Husilerin saldırılarını kınıyoruz"

Blinken, “Bu çatışma genişlememelidir. En işlek ticaret koridorlarından biri olan Kızıldeniz'de Husilerin gerçekleştirdiği ve küresel deniz taşımacılığının yaklaşık yüzde 20'sini sekteye uğratan ya da gemilerin rota değiştirmesine neden olan saldırıları kınıyoruz. Bu durum gıda, yakıt, ilaç ve insani yardımın taşınma maliyetini ve süresini artırmaktadır. Acil hedeflere odaklansak bile kalıcı barışın ve güvenliğin sağlanması için de çalışmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail için kalıcı güvenlik ve Filistin halkı için bir devlet sağlayan bölgesel bir yaklaşım vizyonuna sahiptir.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)