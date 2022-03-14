Petrol
109.19
-3.09%
Euro
16.17
0.18%
Dolar
14.78
0.11%
Altın
938.13
-0.34%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
568.956
-2.25%
BTXN Coin
38.87
-1.21%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Çok bulutlu -1 C

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 05:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, ABD'li ve Ukraynalı Dışişleri Bakanları yaşanan olaylara ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü belirterek, ikili görüşmenin detaylarına değindi.

    "DİPLOMATİK ÇABALAR KONUŞULDU"

    Blinken'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını aktaran Price, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna halkına ve hükümetine sürekli destek sunmak adına ve Rusya'nın Ukrayna'nın kentlerine yönelik devam eden ve artan sivil ölümlerine neden olan saldırılarını kınamak adına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Blinken ve Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tercih ettiği savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları tartıştı. Blinken, Kremlin'in devam eden acımasız saldırganlığına karşı savunmada ABD'nin Ukrayna ile kararlı dayanışmasını yineledi" ifadelerini kullandı.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! istanbullular güneşe hasret
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! istanbullular güneşe hasret

    Rusya: Batı'nın baskısı, bizi yıldıramaz
    Dünya

    Rusya: Batı'nın baskısı, bizi yıldıramaz

    Kripto Al-Sat İçin En Doğru Adrese Hoşgeldiniz!
    Btcrobo

    Kripto Al-Sat İçin En Doğru Adrese Hoşgeldiniz!

    Görüş Bildir