ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan 5'inci Orta Doğu turu: Tarih belli oldu Blinken, bölgeye ziyareti sırasında Gazze'deki durumu değerlendirecek. Ziyaretler, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı kapsayacak

AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeniden Orta Doğu'yu ziyaret etmeye karar verdi.

Blinken'ın son turu, 7 Ekim'in ardından, söz konusu bölgeye 5'inci ziyaret olarak kayıtlara geçecek.

Amerikalı bakanın görüşmelerinde Gazze'deki son durum masada olacak.

Ziyaretin ayrıntıları belli oldu

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek.

Açıklamaya göre Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani aranın" verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak.

Gazze'yi konuşacaklar

Blinken ayrıca, Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacak.

Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)