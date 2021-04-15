ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararını açıklamasının ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret düzenledi.

ABD ile müttefiklerinin 1 Mayıs'tan itibaren 11 Eylül'e dek Afganistan'dan tamamen çekilme kararından rahatsızlık duyan Kabil'deki Eşref Gani yönetimi, çekilme açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden karşısında ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken'ı buldu.

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Blinken, sürpriz Kabil ziyaretinde ayağının tozuyla Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmeye girdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Afganistan'a ziyaret

AFGANİSTAN'A DESTEK MESAJI

Afgan kanalı Tolo News'un haberine göre Blinken, Cumhurbaşkanlığı sarayında Abdullah ile yan yana otururken ABD'nin Afganistan'a desteğinin süreceğine dair konuştu:

"ABD'nin İslami Cumhuriyet'e ve Afganistan halkına devam eden balılığını göstermek için geldim. Değişen ama kalıcı bir ortaklığımızda konuştuğumuz gibi, Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi yeni bir sayfa açıyoruz, ama bu birlikte yazdığımız bir yeni sayfa."