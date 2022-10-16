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    ABD Dışişleri Bakanı’ndan Bartın için taziye mesajı

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi.
    • 16.10.2022 - 11:35
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    ABD Dışişleri Bakanı’ndan Bartın için taziye mesajı

    Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında patlama oldu, 41 maden işçisi şehit düştü.

    Patlama, dünyada da büyük ses getirdi.

    Birçok ülke, taziye mesajları ile Türkiye’nin yanında olmaya çalıştı.

    “Yaralıların tamamen iyileşmesini ümit ediyoruz”

    AA’nın haberine göre ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken da başsağlığı dileyenler arasında yer aldı.

    Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Bartın'da maden ocağındaki patlamada yaşanan can kayıplarından dolayı üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralıların tamamen iyileşmesini ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

    ABD Dışişleri Bakanı’ndan Bartın için taziye mesajı #1

    ABD Dışişleri Bakanı’ndan Bartın için taziye mesajı #2


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