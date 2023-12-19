ABD Dışişleri Bakanlığı: F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını destekliyoruz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, "F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına itiraz etmiyoruz" dedi. Miller, Kongre'nin ise satış ve İsveç'in NATO üyeliği arasında ilişki kurduğuna dikkati çekti.

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 tedarikini değerlendirdi.

Türkiye'nin F-16 satın alma girişimini önce destekleyen ABD'den, son günlerde karışık sinyaller geliyor.

Washington yönetimi tedariki desteklerken, Kongre ise söz konusu savaş uçaklarının sevkiyatını İsveç'in NATO üyeliğiyle ilişkilendiriyor.

Askeri ittifaka üyeliği ABD tarafından desteklenen Stockholm yönetimi, NATO'ya katılım için Ankara'nın onay vermesini bekliyor.

Erdoğan: Adımları eş zamanlı atalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun üzerine yaptığı çağrıda, "Eş zamanlı olarak bu konuda Kongrenizden bunu geçirin, beraberce eş zamanlı olarak bu adımları atalım." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bakanlık olarak Türkiye'ye uçakların satışını desteklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri'nden F-16'ların satışına 'açık' destek

İtiraz eden tarafın Kongre olduğunu belirten Miller, şu ifadeleri kullandı:

Dışişleri Bakanlığımız, F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını açıkça destekliyor ve itiraz etmiyor.



Ancak Kongremizin bu konuyu Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesiyle ilişkilendirdiğini hatırlatmak isterim.

Beyaz Saray'ın açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bildirmişti.

Kirby, "F-16'ların modernizasyonu programını desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.