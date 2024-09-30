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ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail Lübnan'a operasyon yapacak

ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail Lübnan'a operasyon yapacak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail, Lübnan sınırında kısıtlı operasyonlar yapacağını bildirdi, bunlar Hizbullah altyapısına odaklanmış ve sınırlı olacak" denildi.