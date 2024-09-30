ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail Lübnan'a operasyon yapacak

İsrail'in Gazze katliamından sonra Lübnan hedefte...
Günlerdir bomba yağmuru altındaki Lübnan'da hem ölü sayısı artıyor, hem de göç hareketliliği...
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurmasının ardından kara harekatının sinyali verilmişti..
Konuya ilişkin ABD'den açıklama geldi.
İSRAİL LÜBNAN'DA OPERASYON YAPACAK
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın sınırında operasyon gerçekleştireceğini duyurdu.
"OPERASYON LÜBNAN SINIRINDA HİZBULLAH HEDEFLERİNİ KAPSIYOR"
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İsrail Lübnan sınırında kısıtlı operasyon yapacağını bildirdi. Operasyon Lübnan sınırında Hizbullah hedeflerini kapsıyor.
BU GECE BAŞLAYABİLİR
Öte yandan ABD basınından paylaşılan bilgilerde de İsrail'in sınırlı kara harekatının bugün başlayabileceği bilgisini geçti.
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