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    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Kovid-19'a yakalandı

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 00:43
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 00:44
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    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Kovid-19'a yakalandı

    ABD Dışişleri Bakanı Ned Price, Kovid-19’a yakalandı. Price sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Covid-19 semptomları gösterdiğini ve ardından yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu.

    "KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM AMA AŞILARA MİNNETTARIM"

    Price, "Kendimi kötü hissediyorum ama ciddi hastalıklardan koruduğu güvenli ve etkili aşılara minnettarım" dedi.

    ANTONY BLİNKEN'IN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

    Price’ın yardımcısı Jalina Porter ise, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in bu sabah yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını aktararak, Price’ın yakın çevresinde bulunanlarda semptom görülmediğini açıkladı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Kovid-19 a yakalandı #1

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Kovid-19 a yakalandı #2

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