ABD Dışişleri Bakanlığı'na siber saldırı iddiası

Bakanlık yetkilisi, iki hafta önce düzenlendiği belirtilen saldırının kapsamı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, siber saldırı iddiasıyla gündeme geldi.

Fox News, Dışişleri Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığını, Savunma Bakanlığı'nın siber komuta biriminin ise olası ihlal bildirimi yaptığını öne sürdü.

"GÜVENLİK NEDENİYLE..."

Haberde saldırının iki hafta önce gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Fox News'e açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise güvenlik nedeniyle şu anda iddia edilen siber güvenlik olayının niteliği veya kapsamı hakkında bilgi veremeyeceklerini ifade etti.