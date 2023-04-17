ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için F-16 kararını Kongreye iletti ABD, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan kitlerin satışına onay verdiğini Kongreye ilettiğini duyurdu.

AA

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda bir yeni gelişme daha yaşandı.

İki ülke arasındaki F-16 satışına, ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz yıl yeşil ışık yakmış, olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini ancak Kongre'den onay alması gerektiğini aktarmıştı.

Kongre'nin onayı ise, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğu belirtilmişti.

"Finlandiya'nın üyeliği sonrası süreç hızlandı"

Süreçle ilgili son bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “Yönetim hala sürecin ilerlemesini istiyor. Kongre tabii bir onay süreci var. Oraya doğru gidiyoruz şu anda. Zaten Finlandiya’nın üyeliği onaylandıktan sonra süreç daha da hızlandı ama İsveç konusunda da bizim koyduğumuz objektif kriterler var. Terörle ilgili temel talebimiz karşılandığı zaman İsveç de NATO’ya katılır” demişti.

Kongreye iletildi

Tüm bu açıklamaların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti.