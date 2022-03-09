ABD Dışişleri Müsteşarı: Türkiye, Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında Montrö Sözleşmesi kapsamında boğazlardan savaş gemilerinin geçişini engellemek için "güçlü adımlar" attığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve yaşanan kriz sürecinde boğazların kontrolüne ilişkin Türkiye'den çeşitli açıklamalar gelmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuyla ilgili, "Boğazlar Sözleşmesi'nin 19, 20, 21'inci maddelerinin uygulamasını sürdüreceğiz." demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, Senato Dış İlişkiler Komitesinde Ukrayna üzerine katıldığı oturumda Türkiye'nin Montrö tutumuyla ilgili ve Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme kararı konusunda açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE, MONTRÖ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA GÜÇLÜ ADIMLAR ATTI"

Putin'nin Kırım'a daha çok silah sistemi kurmasının büyük bir endişe kaynağı olduğunu ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde gemilerin serbest dolaşım hakkını tehdit ettiğini belirten Nuland, oradaki varlıklarını göstermek için ABD ve NATO tatbikatlarını belirli aralıklarla yaptıklarını kaydetti.

Nuland, "Karadeniz'i açık tutmaya çalışıyoruz, bir taraftan da Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ile çalışıyoruz. Türkiye (Ukrayna'da) çatışmalar başladığından bu yana savaş gemilerinin geçişini engellemek için Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı. Bu konular üzerine çalışıyoruz." dedi.

POLONYA'NIN SAVAŞ UÇAĞI ADIMI

Polonya'nın, MIG-29 uçaklarını "hemen ve ücretsiz" ABD'nin Almanya'daki üssüne göndermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin Nuland, "Buraya gelirken Polonya'nın açıklamasını gördüm. Benim bildiğim kadarıyla, uçakların ABD'nin emrine verilmesi konusu daha önce ABD'ye danışılmadı." ifadesini kullandı.

Nuland, son birkaç gündür uçakların Ukrayna'ya verilmesi konusunda Polonya ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Masama döndüğümde, Polonya'nın bu uçakları ABD'ye verme önerisine nasıl cevap vereceğimizi değerlendireceğim." dedi.

Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini duyurmuştu.

"MONTRÖ'YÜ NASIL UYGULAYACAĞINA TÜRKİYE KARAR VERECEK"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ise Türkiye'nin Montrö'yü uygulama şekline kendisinin karar vereceğini söyleyerek, "Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verecektir. Bu onların konuşacağı bir meseledir, fakat Rusya'nın hala Karadeniz'e iniş yapan savaş gemilerinin olduğunu biliyoruz. Karadeniz hakkında konuşmak için son bir güncelleme veremeyeceğim fakat açıkça biliyoruz ki Rusya'nın fırsatını bulursa hala geri gelme yeteneği var" ifadelerinde bulunmuştu.