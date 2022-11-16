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    ABD'den Polonya'ya düşen füze hakkında açıklama

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Polonya'ya füze düştüğü yönündeki haberlerin oldukça kaygı verici olduğunu belirtti.
    • 16.11.2022 - 01:09
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 02:13
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    ABD'den Polonya'ya düşen füze hakkında açıklama

    Polonya'nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerinde yaşanan patlamanın Rusya'nın fırlattığı füzelerden kaynaklandığı haberleri üzerine soruları yanıtlayan Patel, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığına paralel olarak bölgede tam olarak ne olduğunu incelemeye devam ettiklerini ifade etti.

    Patel, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın henüz Polonyalı mevkidaşı ile görüşmediğini, yaşanan olayla ilgili bilgi toplamak üzere Polonya ile çalışacaklarını dile getirdi.

    "Olay son derece kaygı verici"

    Patel, söz konusu haberleri oldukça ciddiye aldıklarını ve olayın "son derece kaygı verici" olduğunu dile getirdi.

    AA'nın haberine göre ABD istihbaratı, Rus füzelerinin Polonya topraklarına düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü Amerikan basınına sızdırmıştı.

    Ancak Pentagon ve Beyaz Saray patlamanın Rus füzelerinden kaynaklı olduğu haberlerini teyit etmekten kaçınmıştı.

    ABD den Polonya ya düşen füze hakkında açıklama #1


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