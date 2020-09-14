ABD, Doğu Akdeniz'de Rum Kesimi'ni savundu

"Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor" diyen Pompeo, bölgedeki doğal kaynakları kullanma hakkının Rum Kesimi'nde olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum Kesimi2ne ziyaret gerçekleştirdi.

Pompeo, Rum Kesimi'nde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerilime diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini belirterek "Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor" dedi.

BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER GEREKLİ

Pompeo "Bölge ülkeleri güvenlik, enerji ve karasularıyla ilgili sorunlara diplomatik ve barışçıl çözümler bulmalı" diye devam etti ve bölgede artan askeri gerginliğin "sadece transatlantik birliğin bölünmesini görmek isteyen düşmanların işine yarayacağını" belirtti.

"GÜNEY KIBRIS'IN DOĞALGAZ ARAMAYA HAKKI VAR"

Pompeo daha sonra, "Güney Kıbrıs'ın kendi münhasır ekonomik bölgesinde bulmuş olduğu hidrokarbon da dahil olmak üzere doğal kaynaklarını kullanma hakkı var" dedi.