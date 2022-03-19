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    ABD, Donetsk'te Amerikan askerlerinin öldürüldüğü haberini yalanladı

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesinde, 3 ABD askerinin öldürüldüğü haberini yalanladı.
    • AA
    • 19.03.2022 - 02:05
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    ABD, Donetsk'te Amerikan askerlerinin öldürüldüğü haberini yalanladı

    Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, "Donbas'ta 3 ABD askerinin öldürüldüğüne dair geniş bir haber var ki bu açıkça yanlış ve kasıtlı bir uydurmadır." dedi.

    "GÖRÜNTÜLER 2018 YILINA AİT"

    Ukrayna'da ABD askerinin olmadığını söyleyen Porter, "Bu yanlış haberde kullanılan görüntüler 2018 yılına ait ve resimde tasvir edilen askerler ise 2019'da güvenli bir şekilde evlerine döndüler. Onlar güvendeler ve makalede yanlış bir şekilde iddia edildiği üzere Donetsk'te öldürülen ABD'li paralı askerler değiller." ifadesini kullandı.

    ABD, Donetsk te Amerikan askerlerinin öldürüldüğü haberini yalanladı #1


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