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    ABD, dört uyuşturucu çetesi lideri için 5 milyon dolar ödül koydu

    Dışişleri Bakanlığı, dörtlünün faaliyet gösterdiği bölgeleri açıkladı. Yakalama konusunda yardım edeceklere verilecek miktar belli oldu.
    • AA
    • 06.11.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 12:51
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    ABD, dört uyuşturucu çetesi lideri için 5 milyon dolar ödül koydu

    ABD, Meksikalı uyuşturucu çetesi liderlerinin peşine düştü.

    Washington yönetimi, dört çete liderinin yakalanması için 5 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

    ÖDÜL KONULANLAR ARASINDAKİ İSİMLER

    Ödül konulanlar arasında Salgueiro-Nevarez ailesinden üç kişinin yanı sıra ABD’de tutuklu bulunan "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın erkek kardeşi Aureliano Guzman-Loera da yer aldı.

    YAKALANMALARI İÇİN 5 MİLYON DOLAR VERECEKLER

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dörtlünün Meksika’nın kuzey eyaletleri Sinaloa ve Chihuahua’da faaliyet gösterdiği bildirildi.

    Hükümet, söz konusu isimlerin yakalanması için 5 milyon dolar ödül koydu.

    ABD, dört uyuşturucu çetesi lideri için 5 milyon dolar ödül koydu #1

    EL CHAPO'NUN YAKALANMASI

    El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

    Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo, 17 Temmuz 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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