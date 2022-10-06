ABD, Dugina'nın öldürülmesinin arkasında Ukraynalıların olduğuna inanıyor

New York Times gazetesi, ABD'nin tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya düzenlenen bombalı saldırıya Ukrayna hükümetindeki bazı unsurların izin verdiğine inandığını bildirdi.

New York Times gazetesinin haberine göre, gazeteye konuşan ABD'li istihbarat yetkilileri, ABD'nin söz konusu saldırının bir parçası olmadığını ve istihbarat ya da başka bir yardım sağlamadığını belirtti.

Dugina'ya düzenlenen bombalı saldırıdan haberdar olmadıklarını kaydeden yetkililer, kendilerine danışılsaydı cinayete karşı çıkacaklarını da ifade etti.

Ukrayna'nın izine rastlandı

ABD istihbarat servisleri, Darya Dugina'ya Moskova'da düzenlenen bombalı saldırıya Ukrayna hükümetinin bazı unsurlarının izin verdiğine inanıyor.

ABD'nin iddia ettiği "Ukraynalıların saldırıda rol aldığına" ilişkin değerlendirme geçen hafta ABD hükümeti içinde paylaşıldı.

"Bu tür saldırılar savaş alanındaki gidişatı etkileyebilir"

Buna göre "ABD, bu tür saldırıların savaş alanındaki gidişatı etkileyebileceğinden ve Rusya'yı üst düzey Ukraynalı yetkililere karşı saldırılar düzenlemeye teşvik edebileceğinden" endişe duyuyor.

Öte yandan ABD'li yetkililerin, "Ukrayna'nın, özellikle Rus topraklarındaki askeri ve gizli planlarıyla ilgili şeffaflık eksikliğinden dolayı hüsrana uğradığı" ifade ediliyor.

Dugina ile aynı araçtaydılar

Bazı ABD'li yetkililer, operasyonun asıl hedefinin Dugina'nın babası Aleksandr Dugin olduğundan ve operasyonu gerçekleştiren ajanların, Dugin'in kızıyla araçta bulunduğuna inandıklarından şüpheleniyor.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

AA'nın haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.