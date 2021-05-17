ABD dünyayla 80 milyon doz aşı paylaşacak

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin koronavirüs ile mücadele kapsamında önümüzdeki 6 hafta içinde diğer ülkelere 80 milyon doz aşı göndereceğini duyurdu.

Dünyada koronavirüse karşı aşılama programları devam ederken, DSÖ zengin ülkelere aşı paylaşım çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden düzenlediği basın toplantısında küresel aşı yardımı kampanyası başlattıklarını açıkladı.

ABD bu yardım kapsamında önümüzdeki 6 hafta içerisinde 80 milyon doz koronavirüs aşısını diğer ülkelerle paylaşacak.

“HİÇBİR DUVAR YETERİNCE YÜKSEK DEĞİL”

Biden, "Bugün dünyaya yardım etmek için ek bir adım atıyoruz. Küresel olarak artan salgın kontrol altına alınana kadar, ABD’nin asla tam anlamıyla güvende olmayacağını biliyoruz. Bizi güvende tutacak kadar hiçbir okyanus yeterince geniş, hiçbir duvar yeterinde yüksek değil" ifadelerini kullandı.

“YAPILMASI GEREKEN BU”

Biden, ABD’de de üretilen AstraZeneca aşı dozlarının yanı sıra Pfizer, Moderna ve Johnson&Johnson (J&J) aşılarını da dağıtacağını açıklarken, "Bizi daha büyük risk altına sokabilecek yeni mutasyonlar denizaşırı ülkelerde artabilir ve bizi burada evde güvende tutmak, diğer insanlara yardım etmek ve doğru olanı yapmak için dünya çapında salgınla savaşmaya yardım etmemiz gerekiyor. Yapılması doğru olan bu. Yapılması akıllıca olan bu. Yapılması güçlü olan bu" ifadesinde bulundu.

" AŞILARIMIZI DİĞER ÜLKELERDEN FAYDA SAĞLAMAK İÇİN KULLANMAYACAĞIZ"

Bu adımla ABD’nin aşı malzemelerinin dağıtımında hem Çin’i hem de Rusya’yı geride bırakacağını belirten Biden, “Yenilikçiliğimizin, marifetimizin, ABD halkının temel ahlakının bu gösterimi ve değerlerimizle dünyaya liderlik etmek istiyoruz. Tıpkı ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nda demokrasinin cephaneliği olduğu gibi ulusumuz, koronavirüs salgınına karşı savaşta dünyanın geri kalanı için aşı cephaneliği olacak. Bu aşıları salgının her yerde sona erdirilmesi hizmetinde paylaşacağız. Aşılarımızı diğer ülkelerden fayda sağlamak için kullanmayacağız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, nüfusunun %60’ına en az tek doz aşı yapıldığı açıkladı