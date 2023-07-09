ABD duyurdu: DEAŞ lideri Suriye'de öldürüldü ABD, DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü duyurdu.

ensonhaber.com

ABD'den önemli bir son dakika bilgilendirmesi geldi...

Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptı.

DEAŞ lideri öldürüldü

Açıklamada, Suriye'nin doğusunda yapılan hava operasyonunda DEAŞ'ın sözde liderinin öldürüldüğü bildirildi.

Operasyon 7 Temmuz'da düzenlendi

ABD'den yapılan açıklamada, "7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda gerçekleştirdiğimiz operasyonda DEAŞ lideri Usame El Muhacir'i etkisiz hale getirdik." denildi.

"DEAŞ ile mücadele devam edecek"

ABD'nin DAEŞ ile mücadelesinin devam edeceğini vurgulayan General Michael, "DAEŞ yalnızca bölge için değil, bölgenin çok ötesinde bir tehdit olmaya devam ediyor." dedi.