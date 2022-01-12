ABD, EastMed doğalgaz boru hattından endişe duyuyor

Washington yönetimi, Avrupa'ya gaz akışı sağlamayı hedefleyen projedeki çekincelerini Atina'ya iletti.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi'nin (GKRY) el sıkıştığı Doğu Akdeniz (Eastmed) doğalgaz boru hattı projesinde anlaşmazlık yaşanıyor.

Yunan hükümet kaynakları, ABD'nin, Avrupa'ya Doğu Akdeniz'den doğalgaz sağlamak için denizin altında tasarlanan boru hattına ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.

ABD'DEN 'U DÖNÜŞÜ'

Önceki Başkan Donald Trump yönetimi, projeyi destekliyordu. Ancak, Washington'dan gelen son açıklamalar, "U dönüşü" olarak nitelendiriliyor.

Biden yönetiminin, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gönderdiği bir notta söz konusu endişelerin yer aldığı belirtildi.

GEREKÇE EKONOMİ VE ÇEVRESEL KONULAR

Kaynaklardan biri, "Amerikan tarafı, EastMed boru hattına dair çekinceleri Yunan tarafına iletti. Ekonomik uygulanabilirliği ve çevresel konuları gündeme getirdi." dedi.

Yunanistan'ın Washington'un görüşlerini dikkate aldığı kaydedildi. Projenin finansal uygulanabilirliği ile ilgili endişeler daha önce dile getirilmiş, ancak Yunanistan, İsrail ve GKRY projeyi desteklemeye devam etmişti.

"TÜRKİYE OLMADAN PLAN BAŞARISIZ OLUR"

Bu arada anlaşmaya taraf ülkeler, Doğu Akdeniz'de "Türkiye'yi kuşatma" peşinde koşuyor.

Ankara, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan herhangi bir planın başarısız olacağını ve bölgedeki haklarını savunmaya devam edeceğini sürekli vurguluyor ve EastMed projesinin Türkiye'nin onayı olmadan faaliyete geçemeyeceğinin altını çiziyor.

Öte yandan, ABD'nin bölgedeki ülkelerin "elektrik şebekelerini birbirine bağlamaya öncelik verilmesi" gerektiğine yönelik düşüncelerini aktardığı belirtiliyor.