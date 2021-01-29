ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 küçüldü

Pandemi ABD ekonomisine darbe vurdu. Ülkenin ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 3,5 daraldı.

ABD Ticaret Bakanlığı 2020 yılı büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre ABD ekonomisi 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 3,5 daraldı.

Ülkenin ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8 küçülürken, ikinci çeyrekteki daralma yüzde 32,9 olmuştu.

Salgının etkilerinin bir kısım azalmasıyla ABD büyümesi pozitife dönerek çeyreksel olarak yüzde 31,1 olarak gerçekleşmişti.



Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, İngiltere ekonomisi geçen yıl yüzde 10, Kanada, Japonya ve Almanya ise yüzde 5'ten fazla daraldı.

ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜME

Çin ise yüzde 2,3 gayrisafi yurtiçi hasıla artışı ile büyüme kaydeden tek büyük ekonomi oldu.



Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 9,9 küçülme göstermişti. Ekonomide normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüme kaydetti.