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    ABD ekonomisinde büyüme beklentisi düştü

    Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini, bu yıl için yüzde 3,8'den yüzde 1,4'e düşürdü.
    • 24.08.2022 - 06:45
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    ABD ekonomisinde büyüme beklentisi düştü

    ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin mart ayında Kongreye sunduğu 2023 mali yılına yönelik bütçe teklifinde yer alan ekonomik tahminlerde revizyona gidildi.

    Buna göre, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4, gelecek yıl yüzde 1,8 ve 2024'te yüzde 2 büyüyeceği tahmin edildi.

    Ülke ekonomisine ilişkin mart ayında yapılan tahminlerde, ekonominin bu yıl yüzde 3,8, gelecek yıl yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 2,1 büyüyeceği öngörülmüştü.

    Enflasyon tahmini

    AA'nın haberine göre; enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 6,6, gelecek yıl için yüzde 2,8 ve 2024 için yüzde 2,3 olarak belirlendi.

    Bütçe açığı beklenenden az olacak

    ABD'nin bu yılki bütçe açığı tahmini ise 383 milyar dolarlık azalışla 1,032 trilyon dolara düşürüldü.

    Beyaz Saray'ın mart ayında yayımladığı tahminlerde 2022 mali yılında bütçe açığının yıllık yaklaşık yüzde 50 azalışla 1,4 trilyon dolara düşmesi öngörülmüştü.

    Ülkenin 2023 mali yılına ilişkin bütçe açığı beklentisi ise 146 milyar dolarlık artışla 1,3 trilyon dolara çıkarıldı.

    Söz konusu revizyonların, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve Kovid-19 salgınının etkilerinden kaynaklandığı kaydedildi.


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