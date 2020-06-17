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    ABD, Esad rejimine 'Sezar yaptırımı' uygulayacak

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin, Suriye'de rejimin askeri zafer kazanmasını engellemek ve müzakere masasına döndürmek için yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.
    • AA
    • 17.06.2020 - 07:31
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    ABD, Esad rejimine 'Sezar yaptırımı' uygulayacak

    ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ''Trump yönetimi yarın Esad rejiminin askeri zafer elde etmesini önleme ve rejimi ve müttefiklerini BM denetimindeki siyasi sürece döndürme konusunda kararlı adımlar atacak.'' dedi.

    REJİMİN GELİR KAYNAKLARI KESİLECEK

    ABD'nin, Esad rejimini, vahşet ve insan hakları ihlallerini gerçekleştirmek için kullandığı gelir kaynaklarından mahrum bırakmayı hedeflediğini belirten Craft, bu şekilde barış umudunun ve siyasi sürecin önündeki engellerin kalkacağını ifade etti.

    ESAD REJİMİNİ DESTEKLEYENLERE YAPTIRIM

    Craft, yaptırımların ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aralık ayında imzaladığı ''Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'' kapsamında uygulanacağını, yaptırımlarla rejimin kendi halkına karşı vahşetini destekleyen ve finanse edenleri caydırmayı hedeflediklerini söyledi.

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